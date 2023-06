Wysłannik papieża Franciszka odwiedzi Moskwę. Podano termin

Matteo Zuppi, który jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch, na początku czerwca zakończył dwudniową misję w Kijowie. Podczas wizyty w Ukrainie wysłannik papieża spotkał się m.in. z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim.

Odwiedził również położoną koło Kijowa Buczę, która stała się symbolem rosyjskich zbrodni popełnionych w Ukrainie w czasie trwającej inwazji.

W lutym papież Franciszek deklarował, że "jest otwarty na spotkanie z prezydentami Ukrainy i Rosji". Wyjaśnił wtedy również, dlaczego nie pojechał do Ukrainy. - Jeśli nie pojechałem do Kijowa, to dlatego, że niemożliwa była podróż do Moskwy - przekazał.

