Watykan poinformował w sobotę na temat stanu zdrowia papieża Franciszka . Na konferencji obecny był chirurg, który operował Ojca Świętego.

Papież Franciszek. Watykan o zdrowiu Ojca Świętego

- Poprosiliśmy papieża, by spędził część rekonwalescencji w szpitalu - wyjaśnił profesor Sergio Alfieri, zaznaczając, że to decyzja "podyktowana przez ostrożność", której celem jest ułatwienie powrotu do zdrowia po operacji jamy brzusznej.

Lekarz zapewnił, że 86-letni papież czuje się dobrze, ma dobre wyniki badań i jest w "doskonałym" humorze. Zapytany o to, czy słucha się zespołu medycznego, profesor Alfieri zażartował: - Wraz z wiekiem stał się bardziej roztropny.

Chirurg podkreślił, że na obecnym etapie rekonwalescencji papież musi unikać wszelkiego obciążania ściany jamy brzusznej. W przeciwnym razie - zauważył - "trzeba będzie go zawieźć znów na salę operacyjną, a tego nie chce ani on , ani ja".

Papież Franciszek w klinice Gemelli. W planach ma Światowe Dni Młodzieży

Profesor Alfieri opowiedział też, że papież podejmując decyzję o poddaniu się operacji w środę po badaniach poprzedniego dnia, mówił o podróżach czekających go od sierpnia. - Pójdę na operację jutro i w ten sposób dotrzymam moich zobowiązań - tak chirurg relacjonował słowa Franciszka. W dniach 2-6 sierpnia papież będzie w Portugalii z okazji Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

- Z medycznego punktu widzenia będzie mógł stawić lepiej niż wcześniej czoła wszystkim zobowiązaniom, zarówno wewnątrz Stolicy Apostolskiej, jak i poza nią - zapewnił profesor Alfieri.

Rzecznik Watykanu Matteo Bruni przypomniał, że papieskie audiencje są zawieszone do 18 czerwca. Po tym terminie, dodał, wszystko jest aktualne.

Watykan poinformował, że życzenia powrotu do zdrowia przysłali papieżowi między innymi prezydenci: Włoch Sergio Mattarella, premier Giorgia Meloni, prezydent Grecji Ekaterini Sakielaropulu, przywódca Francji Emmanuel Macron, prezydenci: Tajwanu Tsai Ing-wen i KubyMiguel Mario Díaz-Canel Bermúdez.