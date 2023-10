We wtorek po południu media obiegła informacja, że podwodny gazociąg i kabel telekomunikacyjny łączący Finlandię z Estonią pod Morzem Bałtyckim zostały uszkodzone. Fiński rząd podawał, że mogły przyczynić się do tego zamierzone działania zewnętrzne.

- Prawdopodobne jest, że uszkodzenie zarówno gazociągu, jak i kabla komunikacyjnego jest wynikiem działań zewnętrznych. Przyczyna uszkodzeń nie jest jeszcze jasna, dochodzenie jest kontynuowane we współpracy między Finlandią a Estonią - mówił prezydent Finlandii Sauli Niinisto.

Finlandia. Uszkodzenie gazociągu Balticconnector. Możliwy wybuch?

Eksperci oszacowali, że możliwa eksplozja miała magnitudę 1,0 - tym samym była mniejsza niż wybuch na Nord Stream we wrześniu ubiegłego roku. "Zarówno szacunki lokalizacji, jak i magnitudy są obarczone stosunkowo dużą niepewnością . Trwa dalsza analiza danych" - podkreślił NORSAR.

Tego samego dnia, w niedzielę wcześnie rano gazociąg Balticconnector został zamknięty, ponieważ zaobserwowano gwałtowny spadek ciśnienia i nie chciano, aby doszło do dalszego wydostawania się gazu. Jak podawał Reuters, spadek ciśnienia odnotowano przed godz. 2 nad ranem czasu lokalnego.

Uszkodzenie gazociągu w Finlandii. Unia Europejska podjęła kroki

Fińska straż przybrzeżna podawała, że we wtorek rano wykryto "wyraźne uszkodzenie rurociągu". - Wydaje się, że uszkodzenia zostały spowodowane czynnikami zewnętrznymi - dodano. Z kolei Biuro Śledcze Finlandii zaznaczyło, że wszczęto dochodzenie w tej sprawie. Po chwili przekazano jednak, że "wielkość uszkodzenia wskazuje na to, że doszło do celowego działania".