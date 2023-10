- Prawdopodobne jest, że uszkodzenie zarówno gazociągu, jak i kabla komunikacyjnego jest wynikiem działań zewnętrznych. Przyczyna uszkodzeń nie jest jeszcze jasna, dochodzenie jest kontynuowane we współpracy między Finlandią a Estonią - przekazał prezydent Finlandii Sauli Niinisto.

Finlandia. Uszkodzenie gazociągu. Wszczęto dochodzenie

- Jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski na temat tego kto lub co spowodowało szkody - nadmienił premier. Dodał, że gaz stanowi pięć proc. dostaw energii w Finlandii.

Finlandzka straż przybrzeżna podała, że we wtorek rano wykryto "wyraźne uszkodzenie rurociągu". - Wydaje się, że uszkodzenia zostały spowodowane czynnikami zewnętrznymi - dodano. Biuro Śledcze Finlandii zaznacza, że nadal trwa weryfikacja, w jaki sposób doszło do zniszczenia - celowo czy przypadkiem.

Co więcej, w tej sprawie wszczęto dochodzenie. Jednak chwilę później poinformowały, że "wielkość uszkodzenia wskazuje na to, że doszło do celowego działania".