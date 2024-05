Przeciwko wprowadzeniu przepisów wypowiadali się między innymi przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej , którzy podkreślali, że jest to poważna przeszkoda w procesie dołączenia Gruzji do europejskich struktur .

Prezydent Gruzji przeciw ustawie o zagranicznych agentach. "Możemy to odwrócić"

- Nikt nie ma złudzeń, przywrócą tę ustawę, mają większość w parlamencie. To jest większość monolityczna przy rządach jednej partii. Zawetuję (ustawę o zagranicznych agentach - red.) bo to weto ma znaczenie symboliczne, tak jak całe to rosyjskie prawo - stwierdziła.