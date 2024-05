Parlament Gruzji we wtorek zebrał się, by ostatecznie przyjąć budzący kontrowersje projekt ustawy o zagranicznych agentach. W poniedziałek premier Gruzji Irakli Kobachidze poinformował, że "ustawa o przejrzystości wpływów zagranicznych zostanie przyjęta we wtorek". W związku z tym, o godzinie 10:00 rozpoczęło się trzecie czytanie ustawy.

