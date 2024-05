Premier Paszynian odpowiadając, jasno stwierdził, że Armenia planuje dołączyć do Unii Europejskiej .

W tym samym czasie Parlament Europejski przyjął uchwałę popierającą możliwość ubiegania się Armenii o status kraju kandydującego do Unii Europejskiej, a także wzywającą do wsparcia dążenia władz w Erywaniu do rozszerzenia współpracy z brukselskimi instytucjami.