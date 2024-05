Zamieszanie w Gruzji . Wszystko z powodu planów rządu. Rada Ministrów dąży do przeforsowania ustawy o "zagranicznych agentach". W sobotę na ulice Tbilisi wyszło co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób.

Gruzińska opozycja wezwała przeciwników nowych przepisów do zorganizowania całonocnego protestu przed parlamentem. Ma to uniemożliwić posłom wejście do budynku w poniedziałek. To właśnie wtedy powinna rozpocząć się kolejna debata nad projektem.