- Nasze sankcje już znacznie osłabiły rosyjską gospodarkę i uniemożliwiły Putinowi realizację planów zniszczenia Ukrainy , chociaż nadal kontynuuje nielegalną agresję wymierzoną w ludność cywilną i infrastrukturę cywilną. 14. pakiet sankcji pokazuje naszą jedność we wspieraniu Ukrainy i dążeniu do ograniczenia przestępczej działalności Rosji przeciwko Ukraińcom, w tym wysiłków mających na celu obejście środków UE - powiedział Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Wojna na Ukrainie. Kolejny pakiet sankcji dla Rosji

Unia Europejska zdecydowała się zabronić usług przeładunku rosyjskiego LNG na terytorium Wspólnoty. Obejmuje to zarówno przeładunki ze statku na statek, jak i przeładunki ze statku na ląd. Nie dotyczy to importu, a jedynie reeksportu do krajów trzecich za pośrednictwem UE. Ponadto UE zabroni dostarczania towarów, technologii i usług na potrzeby realizacji rosyjskich projektów LNG w trakcie budowy, takich jak Arctic LNG 2 i Murmansk LNG.