Według greckich służb pogodowych rozpoczęta we wtorek pierwsza w tym roku fala upałów w Grecji potrwa do piątku. Najgoręcej ma być w środę i czwartek, kiedy to temperatury mogą sięgnąć 42-43 stopni Celsjusza. Ochłodzenie ma nadejść w sobotę - prognozuje Obserwatorium Narodowe w Atenach (NOA).