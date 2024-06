Włochy. Rekordowy sezon turystyczny

Jeszcze więcej niż przed rokiem zarówno włoskich, jak i zagranicznych turystów odwiedzi historyczne miasta , między innymi Rzym i Florencję , a także Wenecję , gdzie do połowy lipca w wybrane dni obowiązuje opłata 5 euro za wstęp do historycznego centrum , dotycząca osób, które nie zatrzymują się tam na noc.

Najpopularniejsze kierunki turystyczne we Włoszech

Rzym walczy z kryzysem

W związku ze zbliżającymi się upałami we Włoszech, zużycie wody zaczęło diametralnie wzrastać. Stało się to powodem to pogłębiającego się kryzysu, który doprowadził do tego, że w mieście zaczyna jej brakować.