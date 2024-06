Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) prognozuje wystąpienie jeszcze w tym tygodniu ekstremalnych temperatur w stanach Kalifornia, Nevada, Utah i Arizona. Do piątku na tych terenach może być około 40 st. C, a miejscami nawet więcej.

Pogoda w USA robi się gorąca

Według najnowszych prognoz temperatury w dużej części Kalifornii, od Sacramento do Bakersfield, mogą osiągnąć poziom nawet 42,2 st. C. Już we wtorek w Sacramento odnotowano upał wynoszący 38 stopni Celsjusza. W zeszłym roku tak gorąco w stolicy Kalifornii zaczęło być dopiero pod koniec czerwca.