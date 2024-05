Sądny czas w Indiach. "Nie mamy planety B"

Fala potężnych upałów przetacza się przez Indie. W jednym z regionów zanotowano prawie 53 st. C. Jeśli ten wynik się potwierdzi, będzie to historyczny rekord. Z powodu gorąca w ostatnim czasie zmarło już co najmniej 15 osób. Sąd Najwyższy stanu Radżastan wzywa do ogłoszenia stanu wyjątkowego.