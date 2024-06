Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

W Grecji robi się gorąco

We wtorek w Grecji padł rekord ciepła dla pierwszej dekady czerwca. W trzech miejscach kraju temperatury przekroczyły 39 stopni Celsjusza. Z danych Narodowego Obserwatorium w Atenach (NOA) wynika, że na stacjach pomiarowych w Elefsinie i Tebach zanotowano 39,3 st. C. Z kolei w Psachna było 39,1 st. C.