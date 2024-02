"Tylko głupiec albo radykalny lewicowy demokrata zagłosowałby za tą horrendalną ustawą" - stwierdził były prezydent Donald Trump, odnosząc się do ogłoszonego w Senacie ponadpartyjnego porozumienia w sprawie środków na pomoc Ukrainie i reform imigracyjnych. Jest też reakcja Joe Bidena. "Jeśli nie powstrzymamy apetytu Putina, nie ograniczy się on tylko do Ukrainy, a koszty dla Ameryki wzrosną" - uznał obecny przywódca USA.