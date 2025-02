Brytyjski premier odkreślał, że wpływa on znacząco na dobrobyt w obu krajach oraz ich bezpieczeństwo. - Myślę, że świat to dostrzega, że za każdym razem, gdy zachodzi taka potrzeba, wspieramy się nawzajem - powiedział Starmer.

Głównym tematem rozmów pomiędzy premierem Wielkiej Brytanii a Donaldem Trumpem była wojna w Ukrainie i jej możliwe zakończenie. Podczas konferencji prasowej prezydent USA stwierdził, że do wstrzymania walk dojdzie "bardzo szybko albo wcale" . Podkreślał również, że w ostatnim czasie "poczynione zostały duże postępy"

Wojna w Ukrainie. "Popieram artykuł 5 NATO, ale nie będzie on potrzebny"

- Popieram go (art 5 NATO - red.), ale nie sądzę, byśmy mieli jakikolwiek powód, by go użyć - oświadczył Trump. Podkreślił, że porozumienie pokojowe, które zakończy wojnę, będzie długotrwałe.