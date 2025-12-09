Tragiczny bilans pożaru w Hongkongu. Służby zakończyły poszukiwania

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Liczba ofiar śmiertelnych pożaru, który pod koniec listopada strawił siedem wieżowców w Hongkongu, wzrosła do 160 - poinformowała policja. Służby przekazały ponadto, że zakończyła się ostatnia faza operacji poszukiwawczej. Władze jako prawdopodobną przyczynę gwałtownego rozprzestrzenienia się ognia podają łatwopalne materiały zastosowane w trakcie remontu kompleksu.

Wysoki budynek objęty jest silnym pożarem, z dachu i okien wydobywają się duże płomienie i kłęby gęstego, ciemnego dymu. W tle widoczne są inne miejskie wieżowce oświetlone nocą, a pod budynkiem znajdują się drzewa i latarnie uliczne.
Hongkong. Liczba ofiar śmiertelnych pożaru na osiedlu Wang Fuk Court wzrosła do 160YAN ZHAOAFP

W skrócie

  • Pożar siedmiu wieżowców w Hongkongu pochłonął 160 ofiar śmiertelnych, a policja zakończyła ostatnią fazę działań poszukiwawczych.
  • Przyczyną tragedii były najprawdopodobniej łatwopalne materiały użyte podczas remontu, które nie spełniały norm przeciwpożarowych.
  • W wyniku pożaru miasto pogrążyło się w żałobie, a władze zarządziły kontrole na wszystkich placach budowy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Chińska państwowa agencja prasowa Xinhua przekazała we wtorek, że liczba ofiar śmiertelnych pożaru kompleksu mieszkalnego w Hongkongu wzrosła do 160. Informację podała policja.

Agencja Reutera dodała ponadto, że służby zakończyły ostatnią fazę operacji poszukiwawczej w spalonych budynkach osiedla Wang Fuk Court.

Pożar w Hongkongu. Rozprzestrzenianie się ognia miały ułatwić łatwopalne materiały

Przypomnijmy, że pożar na osiedlu Wang Fuk Court wybuchł 26 listopada około godziny 15.00 czasu lokalnego (godzina 8.00 w Polsce). Ogień pojawił się w jednym z wysokościowców i błyskawicznie rozprzestrzenił się na sześć kolejnych budynków.

Kompleks przechodził remont. Agencja Reutera informowała, że rozprzestrzenianie się ognia ułatwiły materiały, które prawdopodobnie nie spełniały norm przeciwpożarowych.

W zeszłym tygodniu agencja AFP, powołując się na informacje przekazane przez władze Hongkongu, dodała, że w sprawie pożaru aresztowano 13 osób. Do zatrzymania doszło w związku z zarzutem zabójstwa.

Zobacz również:

Wybory w Hongkongu. Frekwencja nie była tak niska, jak się spodziewano
Świat

Wybory po wielkim pożarze. Spodziewano się znacznie niższej frekwencji

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Do tej pory, jako przyczynę gwałtownego rozprzestrzenienia się pożaru, wymieniało się przede wszystkim panele styropianowe i rusztowania bambusowe, wykorzystywane podczas remontu kompleksu.

    Sekretarz naczelny Eric Chan, cytowany przez AFP, przekazał w zeszłym tygodniu, że siedem z 20 próbek, pobranych w czterech budynkach osiedla Wang Fuk, nie spełniło norm odporności na ogień.

    1 grudnia władze ogłosiły ponadto, że część siatek zewnętrznych, zastosowanych na rusztowaniach osiedla, również nie spełniało wymagań.

    Hongkong pogrążył się w żałobie

    W związku ze zdarzeniem Hongkong pogrążył się w żałobie. Tysiące osób składało kwiaty w miejscu tragedii. Zmarłym oddano hołd ogłaszając trzydniową żałobę.

    Pożar, który strawił osiedle Wang Fuk Court w północnej dzielnicy Tai Po w Hongkongu, był jednym z najtragiczniejszych pożarów budynków mieszkalnych w ostatnich dekadach.

    Ze względu na zdarzenie rząd zapowiedział kontrole na wszystkich placach budowy w Hongkongu.

    Źródła: Xinhua, Reuters, AFP

    Zobacz również:

    USA. Dwa małe samoloty rozbiły się na amerykańskich drogach w stanie Floryda
    Świat

    Dwa samoloty rozbiły na drogach w USA. Jeden z nich uderzył w samochód

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj
    "Federalnie rzecz biorąc". Szach-mat Tuska w Berlinie?INTERIA.PL

    Najnowsze