Do wypadku lotniczego doszło we wtorek rano w obwodzie iwanowskim, niedaleko Moskwy. Informację podał państwowy kanał telewizyjny Rossija.

Nie wiadomo, czy ktoś przeżył katastrofę wojskowego An-22. Na pokładzie było siedem osób.

"Na miejsce katastrofy wysłano służby ratunkowe. Trwają działania ratownicze, jednak dostęp do miejsca zdarzenia może być utrudniony ze względu na rozmiar samolotu i otaczający teren" - podał portal Defence Blog.

Samolot miał należeć do rosyjskiego ministerstwa obrony. Władze wojskowe ani regionalne na razie nie wydały komunikatu w sprawie katastrofy.

Katastrofa w Rosji. Rozbił się samolot wojskowy Antonov An-22

Samolot Antonov An-22 to maszyna produkcji radzieckiej. W rosyjskiej armii pełni głównie funkcje transportowe.

"An-22 to największy na świecie samolot turbośmigłowy, zaprojektowany do transportu broni, sprzętu wojskowego i wojsk na duże odległości" - poinformował portal Meduza.

Warto zauważyć, że maszyny tego typu są również na wyposażeniu ukraińskiego wojska.

Rosja miała w 2024 roku wycofać się z użytkowania samolotów An-22. Wskazywano na konieczność zastąpienia produkowanych w Związku Radzieckim maszyn nowszymi egzemplarzami.

Źródło: Reuters, Defence Blog, Meduza

