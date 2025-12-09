Katastrofa lotnicza w Rosji. Rozbił się potężny samolot wojskowy

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Wielki rosyjski samolot wojskowy Antonov An-22 rozbił się w obwodzie iwanowskim w Rosji. Na pokładzie było siedmiu członków załogi - przekazała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media państwowe.

Samolot wojskowy w kamuflażu unosi się pod dużym kątem na tle błękitnego nieba, na kadłubie widoczny numer rejestracyjny oraz flaga Rosji na ogonie.
Katastrofa lotnicza niedaleko Moskwy. Rozbił się samolot An-22. Zdj. ilustracyjneDmitriy PichuginWikimedia Commons

Do wypadku lotniczego doszło we wtorek rano w obwodzie iwanowskim, niedaleko Moskwy. Informację podał państwowy kanał telewizyjny Rossija.

Nie wiadomo, czy ktoś przeżył katastrofę wojskowego An-22. Na pokładzie było siedem osób.

"Na miejsce katastrofy wysłano służby ratunkowe. Trwają działania ratownicze, jednak dostęp do miejsca zdarzenia może być utrudniony ze względu na rozmiar samolotu i otaczający teren" - podał portal Defence Blog.

Samolot miał należeć do rosyjskiego ministerstwa obrony. Władze wojskowe ani regionalne na razie nie wydały komunikatu w sprawie katastrofy.

    Katastrofa w Rosji. Rozbił się samolot wojskowy Antonov An-22

    Samolot Antonov An-22 to maszyna produkcji radzieckiej. W rosyjskiej armii pełni głównie funkcje transportowe.

    "An-22 to największy na świecie samolot turbośmigłowy, zaprojektowany do transportu broni, sprzętu wojskowego i wojsk na duże odległości" - poinformował portal Meduza.

    Warto zauważyć, że maszyny tego typu są również na wyposażeniu ukraińskiego wojska.

    Rosja miała w 2024 roku wycofać się z użytkowania samolotów An-22. Wskazywano na konieczność zastąpienia produkowanych w Związku Radzieckim maszyn nowszymi egzemplarzami.

    Źródło: Reuters, Defence Blog, Meduza

