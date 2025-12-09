W skrócie Dziewięć rosyjskich i chińskich samolotów wojskowych wleciało do koreańskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej (KADIZ) bez zezwolenia, nie naruszając jednak terytorialnej przestrzeni powietrznej.

Południowokoreańskie siły zbrojne zareagowały, wysyłając myśliwce w celach prewencyjnych oraz przeprowadzając działania taktyczne.

Rosja i Chiny regularnie przeprowadzają wspólne ćwiczenia w rejonie Półwyspu Koreańskiego.

O incydencie poinformowała agencja Newsis oraz siły zbrojne Korei Południowej.

"Dzisiaj (wtorek) około godz. 10 (godz. 2 czasu polskiego) siedem rosyjskich samolotów wojskowych i dwa chińskie samoloty wojskowe kolejno wleciały do KADIZ nad Morzem Wschodnim (tak w Korei Płd. nazywane jest Morze Japońskie - red.) i Morzem Południowym (Morze Wschodniochińskie - red.), a następnie opuściły tę strefę. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej" - napisano w komunikacie.

"Nasze siły zbrojne zidentyfikowały chińskie i rosyjskie samoloty wojskowe jeszcze przed ich wejściem do KADIZ. Wysłaliśmy myśliwce sił powietrznych, aby przeprowadzić działania taktyczne na wypadek nieprzewidzianych sytuacji" - dodano.

Jak podała agencja informacyjna Yonhap, powołując się na południowokoreańskie siły zbrojne, samoloty spędziły w KADIZ około godziny.

Chińskie i rosyjskie samoloty wojskowe zazwyczaj przeprowadzają wspólne ćwiczenia wokół Półwyspu Koreańskiego raz lub dwa razy w roku - zaznacza Yonhap.

Korea Południowa. Czym jest strefa identyfikacji powietrznej?

Jak wyjaśniła agencja Newsis, strefa identyfikacji powietrznej to linia wyznaczona arbitralnie w celu wczesnej identyfikacji i reagowania na samoloty wojskowe, zbliżające się do przestrzeni powietrznej danego kraju. Koncepcja ta różni się od koncepcji przestrzeni powietrznej, dlatego przekroczenie tej linii nie jest uznawane za naruszenie, lecz za wejście.

Nie jest zdefiniowana przez żaden traktat międzynarodowy, ale władze Korei Południowej wymagają od samolotów wlatujących do KADIZ, aby informowały o tym z wyprzedzeniem. Rosja nie uznaje tej strefy.

Ostatni raz chińskie i rosyjskie samoloty wojskowe wspólnie wtargnęły do KADIZ ponad rok temu, 29 listopada 2024 r. Wówczas pięć chińskich i sześć rosyjskich samolotów wojskowych kolejno wleciało do KADIZ, a następnie opuściło tę strefę. W marcu tego roku doszło natomiast do kilku wejść do KADIZ wyłącznie samolotów rosyjskich.

Źródło: Reuters, PAP

