Tragedia w USA. 37-latek zadźgany. Wcześniej domagał się "podziękowań"

37-letni mężczyzna został zadźgany nożem w Nowym Jorku. Do incydentu doszło po tym, jak ofiara domagała się podziękowania po przytrzymaniu drzwi dla jednego z klientów sklepu tytoniowego na Brooklynie. Pomiędzy mężczyznami doszło do wymiany zdań, która przerodziła się w bójkę. Sprawca wyciągnął nóż i śmiertelnie ranił 37-latka - przekazał New York Post.

Zdjęcie USA: 37 latek dźgnięty w sklepie. Wcześniej domagał się słowa "dziękuję" / pixabay.com