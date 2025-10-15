Tornado przeszło przez azjatyckie miasto. Wszystko nagrali z wnętrza auta
Wichura zdmuchnęła dach z budynku i wyrywała drzewa z korzeniami. W malezyjskie miasto Sijangkang uderzyło niszczycielskie tornado. Burza raniła łącznie dziesięć osób, z których większość to dzieci. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z momentu uderzenia wiru powietrznego.
Potężne tornado spustoszyło miejscowość Sijangkang w stanie Selangor w zachodniej Malezji. Na miejscu pracują strażacy, którzy usuwają skutki ataku żywiołu. W kilku stanach wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami.
Nagrali tornado z samochodu
Wichura spadła na Sijangkang w środę po południu. Miejscowi strażacy o godz. 16:24 lokalnego czasu otrzymali zgłoszenie o zawaleniu się budynku biura koordynatora zgromadzenia stanowego Sijangkang.
Pod gruzami budowli uwięziona była 51-letnia kobieta. Udało się ją uwolnić o godz. 17:05, doznała obrażeń w dolnej połowie ciała. Podczas burzy lekko rannych zostało również dziewięcioro dzieci w wieku szkolnym.
Moment uderzenia tornada w miasto udało się nagrać. W mediach społecznościowych zamieszczono film, na którym widać wir powietrzny przechodzący przez zabudowania. Nagrały go osoby przejeżdżające samochodem tuż obok zjawiska:
Niedługo po przejściu tornada można było rozpocząć ocenę jego skutków. Silny wiatr zrywał dachy z budynków i wyrywał drzewa z korzeniami. Szkody są znaczne.
Burza dokonała wielu zniszczeń nie tylko w samym Sijangkang, lecz również w okolicznych miejscowościach.
We wtorek silny wiatr nawiedził miasto Kelang, gdzie również uszkodził kilka budynków i łamał drzewa.
Burze i sztorm mogą wrócić
Malezyjscy synoptycy ostrzegają, że w najbliższych godzinach burze mogą wrócić. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem, ulewami i błyskawicami obowiązują do godz. 21:00 lokalnego czasu w stanach:
- Perlis;
- Penang;
- Perak;
- Selangor;
- Negeri Sembilan;
- Melaka;
- zachodniej części Johor;
- Pahang;
- Terengganu;
- Kelantan
- zachodniej części Sabah
- Labuan.
W tej części Malezji wiatr może osiągać do 50 km/h, a z powodu sztormu fale mogą osiągać wysokość do 3,5 metra, co może być groźne dla niewielkich łodzi - ostrzegają specjaliści.
