Potężne tornado spustoszyło miejscowość Sijangkang w stanie Selangor w zachodniej Malezji. Na miejscu pracują strażacy, którzy usuwają skutki ataku żywiołu. W kilku stanach wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami.

Nagrali tornado z samochodu

Wichura spadła na Sijangkang w środę po południu. Miejscowi strażacy o godz. 16:24 lokalnego czasu otrzymali zgłoszenie o zawaleniu się budynku biura koordynatora zgromadzenia stanowego Sijangkang.

Pod gruzami budowli uwięziona była 51-letnia kobieta. Udało się ją uwolnić o godz. 17:05, doznała obrażeń w dolnej połowie ciała. Podczas burzy lekko rannych zostało również dziewięcioro dzieci w wieku szkolnym.

Moment uderzenia tornada w miasto udało się nagrać. W mediach społecznościowych zamieszczono film, na którym widać wir powietrzny przechodzący przez zabudowania. Nagrały go osoby przejeżdżające samochodem tuż obok zjawiska:

Niedługo po przejściu tornada można było rozpocząć ocenę jego skutków. Silny wiatr zrywał dachy z budynków i wyrywał drzewa z korzeniami. Szkody są znaczne.

Burza dokonała wielu zniszczeń nie tylko w samym Sijangkang, lecz również w okolicznych miejscowościach.

We wtorek silny wiatr nawiedził miasto Kelang, gdzie również uszkodził kilka budynków i łamał drzewa.

Burze i sztorm mogą wrócić

Malezyjscy synoptycy ostrzegają, że w najbliższych godzinach burze mogą wrócić. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem, ulewami i błyskawicami obowiązują do godz. 21:00 lokalnego czasu w stanach:

Perlis ;

Penang ;

Perak ;

Selangor ;

Negeri Sembilan ;

Melaka ;

zachodniej części Johor ;

Pahang ;

Terengganu ;

Kelantan

zachodniej części Sabah

Labuan.

W tej części Malezji wiatr może osiągać do 50 km/h, a z powodu sztormu fale mogą osiągać wysokość do 3,5 metra, co może być groźne dla niewielkich łodzi - ostrzegają specjaliści.

Źródło: Majoriti.com.my, Thestar.com.my, Met.gov.my

