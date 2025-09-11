W skrócie Rekordowe i ulewy sparaliżowały Tokio, wstrzymując transport i powodując lokalne podtopienia.

Wielu mieszkańców nie miało prądu, a na lotnisku Haneda wstrzymano ruch na ponad godzinę.

Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi nawałnicami w całej Japonii.

litrW czwartek po południu w ciągu jednej godziny w stolicy Japonii zanotowano opady dochodzące do 92 litrów wody na metr kwadratowy. Tyle deszczu spadło w okręgu Setegaya. W okręgu Ota w tym samym czasie spadło 88 litrów deszczu. Według Japońskiej Agencji Meteorologicznej (JMA) to największe opady w tym rejonie w historii pomiarów.

Rekordowe ulewy w Tokio. Wystarczyła godzina

Chociaż nie ma na to dowodów, JMA ocenia, że w niektórych częściach Tokio według wskazań radarowych mogło spaść ponad 100 litrów deszczu na metr kwadratowy w krótkim czasie. Kanalizacja nie nadążała z odprowadzaniem takiej ilości wody, więc wiele miejsc w Tokio zostało zalanych.

Rzeki Yazawa w okręgu Setagaya oraz Tachiai w okręgu Shinagawa wystąpiły z brzegów. W okręgu Setagaya z zagrożonych zalaniem terenów trzeba było ewakuować mieszkańców ponad 1200 domów.

Wiele tokijskich ulic, a także stacje kolejowe i metra zostały zalane. Na udostępnionych w mediach społecznościowych nagraniach widać samochody zalane po koła oraz mieszkańców idących po chodnikach, które znalazły się pod wodą:

Operator kolejowy JR Tokai poinformował, że wstrzymano kursowanie pociągów dużych prędkości shinkansen między Tokio a prefekturą Kanagawa. Na wielu liniach dochodziło do opóźnień.

Według japońskich mediów doszło do lokalnego uszkodzenia sieci energetycznej i przez pewien czas do ponad 7 tysięcy domów w Tokio nie dochodził prąd.

Pogoda zakłóciła też działalność międzynarodowego lotniska Hameda. Przez ponad godzinę (od 15:00 do 16:20 lokalnego czasu) port lotniczy nie funkcjonował. Powodem było zagrożenie piorunami podczas intensywnej burzy. Według japońskiego ministerstwa transportu w tym czasie odwołano około 20 lotów krajowych.

To kolejny w ostatnim czasie niebezpieczny epizod pogodowy, jakiego doświadcyli Japończycy.

Pogoda w Japonii z masą niebezpiecznych zjawisk

Pod koniec ubiegłego tygodnia w południe Japonii uderzyła burza tropikalna Peipah. Żywioł przyniósł między innymi tornado, które poczyniło wiele szkód w mieście Makinohara w prefekturze Shizuoka. Rannych zostało wówczas około 20 osób.

Wtedy również przez pewien czas nie kursowały lokalne pociągi, w tym shinkanseny. Oprócz tego piorun uderzyl w samolot z 222 osobami na pokładzie. Maszyna musiała zawrócić na lotnisko, by przejść natychmiastowy przegląd. W czwartek w Tokio wstrzymano ruch na lotnisku Hameda, by nie doszło do powtórki incydentu.

W najbliższym czasie pogoda w Japonii się nie poprawi. Wddług tamtejszych synoptyków w nocy mogą się pojawić kolejne burze, również w rejonie Tokio. MIeszkańcom miasta zalecono pozostanie w domach i unikanie niepotrzebnych podróży.

Kolejne ulewy mogą się pojawić w wielu miejscach Japonii, od Kiusiu na południu do Tohoku na północy kraju. Miejscami w krótkim czasie może spaść kolejne 50 litrów wody na metr kwadratowy.

Źródło: NHK.or.jp, Asahi.com, English.kyodonews.net

