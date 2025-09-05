W skrócie Burza tropikalna Peipah uderzyła w Japonię, powodując intensywne opady deszczu, powodzie i utrudnienia w transporcie.

W prefekturze Shizuoka prawdopodobnie uderzyło tornado, które uszkodziło domy i zraniło około 20 osób.

W wyniku ekstremalnej pogody zawieszono kursowanie superszybkich pociągów, przez kolejną dobę utrzymają się ulewy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Peipah dotarła do Japonii w piątek około godz. 9 rano lokalnego czasu i w okolicach 14:00 przemieściła się w rejon prefektury Shizuoka, na południu głównej wyspy archipelagu, Honsiu. Towarzyszące jej żywioły doprowadziły do wielu utrudnień, nie kursowały superszybkie pociągi, a samolot musiał zawrócić na lotnisko po uderzeniu pioruna.

Gwałtowne burze w Japonii. "Jak wewnątrz myjni"

Peipah przesuwa się na wschód z prędkością 65 km/h, wzdłuż południowego wybrzeża Japonii. Burza przynosi intensywne ulewy - japońscy synoptycy informują, że w ciągu godziny w miastach Kikugawa i Kakegawa w prefekturze Shizuoka spadło ponad 110 litrów wody na metr kwadratowy.

W środkowej części prefektury Shizuoka najprawdopodobniej pojawiło się tornado. W mieście Makinohara potężne podmuchy wiatru przewracały samochody, powalały słupy energetyczne i uszkadzały budynki. Rannych zostało około 20 osób.

Pracująca w miejscowym szpitalu 49-letnia Miyuki Oishi opowiedziała serwisowi "Asahi Shimbun", że wszystko zaczęło się niedługo po południu. Wichura i deszcz miały smagać okna kliniki ze wszystkich kierunków:

To było tak, jakby znaleźć się wewnątrz myjni samochodowej - powiedziała Oishi.

Z danych Japońskiej Agencji Meteorologicznej (JMA) wynika, że potężne porywy wiatru w tej części prefektury, które najprawdopodobniej były tornadem, zanotowano o godz. 13:45 lokalnego czasu.

Wichury niszczyły domy i pojazdy, są ranni

Bardzo silne podmuchy zrywały dachy z domów i wywracały auta. Na jednej z dróg przewrócona została ciężarówka. Wiele budynków Makinohary zostało uszkodzonych, a miejscowe służby zalane zostały wezwaniami o pomoc. Jedno dotyczyć miało "kogoś pociętego przez popękane szkło".

Prawdopodobne tornado uszkodziło domy i przewróciło samochody w mieście Makinohara Haruho Kariyama / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun AFP

W szpitalu Haibara, gdzie trafiło około 20 rannych przez wichurę osób, doszło do awarii prądu. Placówka przestawiła się na zasilanie awaryjne.

W innym komunikacie JMA poinformowała, że kolejne tornado mogło uderzyć w północnej części prefektury Ibaraki. Mieszkańcom zalecono ostrożność i szukanie schronienia w solidnych budynkach, kiedy tylko zauważą oznaki zbliżającej się burzy.

Kolejne tego typu zjawiska mogą się pojawić w piątek również w rejonie Izu oraz we wschodniej i zachodniej części prefektury Shizuoka - ostrzegają miejscowi synoptycy.

Shinkanseny nie kursują, w samolot uderzył piorun

Niebezpiecznie jest nie tylko na ziemi. O godz. 14:25 lokalnego czasu piorun uderzył w lecący do Fukuoki samolot linii Jetstar. Maszyna wróciła na przegląd na lotnisko Narita w prefekturze Chiba. Nikomu z obecnych na pokładzie 222 osób nic się nie stało.

Silne burze spowodowały również problemy na kolei. Z powodu intensywnych opadów deszczu częściowo zawieszono kursowanie pociągów wysokich prędkości Shinkansen na linii Tokaido - poinformował operator kolejowy JR Central.

W najbliższym czasie pogoda na południu Japonii się nie poprawi. JMA prognozuje, że w ciągu doby - do soboty w południe - w regionie Kanto-Koshin spadnie do 200 litrów wody na metr kwadratowy, w regionie Tokai 150 litrów a w Tohoku około 80 litrów.

Źródło: Asahi.com, NHK.or.jp, Japantimes.co.jp, English.kyodonews.net

-----

Szynkowski vel Sęk: Jest szereg rzeczy równie ważnych jak to, co stanie się na Ukrainie Polsat News Polsat News