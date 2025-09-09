Zamykają szkoły, szykują się na najgorsze. Burze celują w turystyczny kraj
Gwałtowne nawałnice nawiedziły w poniedziałek południowo-wschodnią Hiszpanii. Przez kilkanaście minut wichury osiągające 100 km/h łamały palmy i powalały linie energetyczne. Niektórym mieszkańcom udało się to uwiecznić na filmach. We wtorek może nastąpić powtórka, więc ze względów bezpieczeństwa zamknięto wiele szkół. Szczególnie groźnie zrobi się na Balearach, gdzie nie można wykluczyć powodzi błyskawicznych.
Najsilniejsza burza nawiedziła w poniedziałek po południu miasto Vega Baja del Segura w prowincji Alicante we Wspólnocie Walenckiej. Doszło tam do uderzenia prądu zstępującego, czyli tak zwanego downburstu. Wichury łamały drzewa lub wyrywały je z korzeniami. Widać to na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych.
Palmę złamało jak zapałkę. Wichury z ulewami
Gwałtowna nawałnica w rejonie Vega Baja del Segura trwała około 15 minut. W tym czasie porywy wiatru dochodziły do 100 km/h. W mediach społecznościowych zamieszczono nagrania z miejscowości, na których widać jak wiatr bez trudu łamie palmę:
W sąsiedniej miejscowości Orihuela przez pewien czas nie było prądu, po tym jak wichura powaliła słupy energetyczne. W wielu miejscach utrzymywały się intensywne ulewy:
W gminie Alzira drzewo spadło na autobus szkolny, a w mieście Beniganim na terenie miejscowego supermarketu spadła oderwana przez wiatr blacha. Na szczęście w żadnym z incydentów nikt nie ucierpiał.
Po nawałnicach z poniedziałku kolejny dzień nie przyniesie uspokojenia. Według hiszpańskich synoptyków we wtorek w wielu miejscach znowu trzeba się liczyć z gwałtownymi burzami i ulewami.
Masa wody spadnie na wyspy
We wtorek we Wspólnocie Walenckiej, zwłaszcza w nadbrzeżnej części Alicante oraz na południu prowincji Walencja obowiązują pomarańczowe alerty pogodowe. Tam w ciągu godziny może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy - ostrzega hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET. Możliwe, że w ciągu 12 godzin na północy Alicante suma opadów sięgnie 100 litrów wody.
Z tego powodu w niektórych gminach w Alicante, w tym w stolicy regionu, zawieszono zajęcia szkolne. Uczniowie nie pójdą do szkół między innymi w Elche, Orihuela, El Campello, Callosa del Segura, Sant Joan, Albatera, Rafał i Cox. Zajęcia zawiesiły również uniwersytety Miguela Hernándeza (UMH) i Alicante (UA).
W Alicante zamknięto również miejskie parki i ogrody oraz atrakcję turystyczną - zamek Santa Barbara.
Niebezpiecznie we wtorek może być również na Balearach. Na tych wyspach leżących w zachodniej części Morza Śródziemnego mogą padać intensywne ulewy. Możliwe, że w rejonie Ibizy, Formentery, Majorki i Minorki w ciągu godziny może spaść do 50 litrów deszczu. Możliwe, że suma opadów z 3-4 godzin sięgnie tam 140 litrów wody na metr kwadratowy, najgorzej pod tym względem może być na Majorce. Nie można wykluczyć lokalnych powodzi błyskawicznych.
Źródło: "El Pais", Rtve.es, Aemet.es, Levante-emv.com, Elobservador.com.uy
-----