Najsilniejsza burza nawiedziła w poniedziałek po południu miasto Vega Baja del Segura w prowincji Alicante we Wspólnocie Walenckiej. Doszło tam do uderzenia prądu zstępującego, czyli tak zwanego downburstu. Wichury łamały drzewa lub wyrywały je z korzeniami. Widać to na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych.

Palmę złamało jak zapałkę. Wichury z ulewami

Gwałtowna nawałnica w rejonie Vega Baja del Segura trwała około 15 minut. W tym czasie porywy wiatru dochodziły do 100 km/h. W mediach społecznościowych zamieszczono nagrania z miejscowości, na których widać jak wiatr bez trudu łamie palmę:

W sąsiedniej miejscowości Orihuela przez pewien czas nie było prądu, po tym jak wichura powaliła słupy energetyczne. W wielu miejscach utrzymywały się intensywne ulewy:

W gminie Alzira drzewo spadło na autobus szkolny, a w mieście Beniganim na terenie miejscowego supermarketu spadła oderwana przez wiatr blacha. Na szczęście w żadnym z incydentów nikt nie ucierpiał.

Po nawałnicach z poniedziałku kolejny dzień nie przyniesie uspokojenia. Według hiszpańskich synoptyków we wtorek w wielu miejscach znowu trzeba się liczyć z gwałtownymi burzami i ulewami.

Masa wody spadnie na wyspy

We wtorek we Wspólnocie Walenckiej, zwłaszcza w nadbrzeżnej części Alicante oraz na południu prowincji Walencja obowiązują pomarańczowe alerty pogodowe. Tam w ciągu godziny może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy - ostrzega hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET. Możliwe, że w ciągu 12 godzin na północy Alicante suma opadów sięgnie 100 litrów wody.

Z tego powodu w niektórych gminach w Alicante, w tym w stolicy regionu, zawieszono zajęcia szkolne. Uczniowie nie pójdą do szkół między innymi w Elche, Orihuela, El Campello, Callosa del Segura, Sant Joan, Albatera, Rafał i Cox. Zajęcia zawiesiły również uniwersytety Miguela Hernándeza (UMH) i Alicante (UA).

W Alicante zamknięto również miejskie parki i ogrody oraz atrakcję turystyczną - zamek Santa Barbara.

Niebezpiecznie we wtorek może być również na Balearach. Na tych wyspach leżących w zachodniej części Morza Śródziemnego mogą padać intensywne ulewy. Możliwe, że w rejonie Ibizy, Formentery, Majorki i Minorki w ciągu godziny może spaść do 50 litrów deszczu. Możliwe, że suma opadów z 3-4 godzin sięgnie tam 140 litrów wody na metr kwadratowy, najgorzej pod tym względem może być na Majorce. Nie można wykluczyć lokalnych powodzi błyskawicznych.

