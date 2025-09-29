W skrócie Tajfun Bualoi uderzył w Wietnam, powodując śmierć co najmniej 11 osób oraz ogromne zniszczenia infrastruktury i domów.

Niszczycielskie tornado, będące skutkiem tajfunu, zabiło 9 osób, ponad 120 budynków zostało uszkodzonych, zabrakło prądu w setkach tysięcy domów.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda na Filipinach - tam ten sam tajfun zabił co najmniej 24 osoby.

Tajfun Bualoi dotarł do Wietnamu w niedzielę wieczorem, po godz. 22:00 lokalnego czasu. Uderzył w północną prowincję Nghe An. Po dotarciu do lądu osłabł do poziomu burzy tropikalnej i wędruje dalej na zachód, w kierunku Laosu. Choć obecnie niesie wiatr o prędkości 74 km/h, w momencie dotarcia do lądu wiało 130 km/h. Tajfun wyrządził olbrzymie szkody.

Tajfun Bualoi i niszczycielskie tornado

Do największej tragedii doszło w północnej prowincji Ninh Bình, gdzie potężne tornado przeszło przez kilka tamtejszych gmin. Spowodowało śmierć 9 osób i raniło 18. Według miejscowych władz zawaliło się 11 domów, a 126 zostało uszkodzonych, w tym pozbawionych dachów.

Tornado uszkodziło również pięć szkół, jedną przychodnię i bazar oraz powaliło ponad 50 słupów energetycznych. W prowincji Ha Tinh, po tym jak wichury uszkodziły linie energetyczne, do prawie 500 tys. domów nie dociera prąd. Miejscowy operator zapewnił, że zaangażował "wszystkie dostępne zasoby", by jak najszybciej przywrócić dostawy energii do budynków.

Premier Wietnamu Pham Minh Chinh zlożył kondolencje rodzinom ofiar tajfunu oraz wydał zalecenia przyspieszenia akcji ratowniczych i poszukiwawczych.

Tajfun Bualoi to dziesiąta w tym roku nazwana burza, która uderzyła w Wietnamie. Łącznie zniszczyła lub uszkodziła tysiące budynków w trzech prowincjach. Zanim tajfun dotarł do wybrzeża z zagrożonych regionów - od Ninh Binh do Quang Ngai - ewakuowano 28,5 tys. ludzi.

Kolejne ewakuacje przeprowadzano w miarę pogarszania się sytuacji. Łącznie ponad 53 tys. ludzi znalazło schronienie w szkołach i placówkach medycznych zamienionych na tymczasowe schrony.

Zamknięto cztery krajowe lotniska, odwołanych lub opóźnionych było ponad 180 lotów.

Kilkadziesiąt ofiar tajfunu na Filipinach

W wielu miastach i wsiach doszło do powodzi błyskawicznych, wywołanych przez intensywne ulewy towarzyszące tajfunowi. Wiele wyżej położonych miejscowości zostało odciętych od świata.

Jak informują państwowe media, trwają poszukiwania 17 rybaków, których uznaje się za zaginionych.

Plaża Cua Lo w prowincji Nghe An po przejściu przez Wietnam tajfunu Bualoi THAI AN AFP

Po uderzeniu w Wietnam Bualoi przekształcił się w burzę tropikalną i podróżuje dalej, w kierunku sąsiedniego Laosu. Na swojej drodze wcześniej napotkał Filipiny. Tam ofiar jest jeszcze więcej niż w Wietnamie.

Jak poinformowała w poniedziałek filipińska służba cywilna, w uderzeniu Bualoi zginęły co najmniej 24 osoby. Według zastępcy szefa służby cywilnej Rafaelito Alejandro 10 osób zginęło w prowincji Biliran, dziewięć w Masbate, cztery w Samar a jedna w Południowym Leyte.

Jak dodał ekspert, większość ofiar utonęła lub została przygnieciona przez spadające odłamki lub drzewa. Przed nadejściem tajfunu na Filipinach ewakuowano łącznie 400 tys. ludzi.

