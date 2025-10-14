Potężne uderzenie pogody w amerykańskie miasto. Tysiące ludzi bez prądu

Miasto uszkodzone przez burzę. Miejscowość sąsiadująca z Phoenix doświadczyła prądu zstępującego, który zniszczył wiele tamtejszych budynków i powyrywał drzewa z korzeniami. Ponad 30 tys. domów nie miało prądu. Od kilku dni wichury zbierają śmiertelne żniwo na wschodzie USA. W Nowym Jorku zginęła kobieta uderzona przez panel słoneczny porwany przez gwałtowny podmuch.

Miasto Tempe w Arizonie po przejściu prądu zstępującego. W mieście zniszczonych zostało wiele domów, kilkadziesiąt tysięcy osób nie miało prądu
Sejal Govindarao/Associated PressEast News

W skrócie

  • Burza z prądem zstępującym nawiedziła miasto Tempe w stanie Arizona. Wiele domów zostało uszkodzonych.
  • Kilkadziesiąt tysięcy budynków nie miało prądu, a ponad 130 osób ewakuowano.
  • W ostatnich dniach wichury spowodowały śmierć co najmniej trzech osób na wschodzie USA.
Niebezpieczna burza uderzyła w poniedziałek po południu w miasto Tempe w hrabstwie Maricopa, w południowo-zachodniej części amerykańskiego stanu Arizona. Nie przyniosła jednak tornada, lecz prąd zstępujący, który spowodował zniszczenia porównywalne z bardziej znanym żywiołem.

Prąd zstąpił na Tempe. Ewakuowano 130 osób

Burza zaczęła się w poniedziałek około godz. 13:00 lokalnego czasu i trwała przez około trzy godziny - informują amerykańskie media. Silny wiatr zrywał dachy z domów i wyrywał drzewa z korzeniami, powalając linie energetyczne.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania dokumentujące siłę burzy:

W pewnym momencie bez prądu pozostawało ponad 34 tys. odbiorców, we wtorek elektryczność wciąż nie docierała do około 10 tys. domów.

Z najbardziej zniszczonych domów trzeba było ewakuować ponad 130 osób, które umieszczono w tymczasowym schronisku.

Na miejscowość spadł prąd zstępujący (downburst), który zwykle jest zjawiskiem krótkotrwałym, ale bardzo intensywnym. Jego przebieg zarejestrowały radary pogodowe nadzorowane przez Amerykańską Służbę Pogodową (NWS) w Phoenix. Według wskazań instrumentów wiatr osiągał tam prędkość około 100-110 km/h.

Tempe to miasteczko graniczące ze stolicą stanu, Phoenix. Ta sama burza spowodowała również szkody w samej metropolii.

Mocno ucierpiało zoo w Phoenix - wichura powaliła wiele tamtejszych drzew, na szczęście żadne zwierzę nie ucierpiało. Z powodu zniszczeń zoo w Phoenix pozostanie zamknięte przez kolejne dwa dni.

Burzowe chmury nad Nowym Jorkiem. We wtorek przez prawie pół Stanów Zjednoczonych przetoczyło się kilkaset niszczycielskich zjawisk
    Niebezpieczne wichury w ostatnich dniach nawiedziły również wschodnią część Stanów Zjednoczonych. Tam burze spowodowały śmierć co najmniej trzech osób.

    Niebezpiecznie w Nowym Jorku

    W niedzielę doszło do tragedii Nowym Jorku. W Brooklynie zginęła 76-letnia kobieta, po tym jak wichura zerwała panel słoneczny. Długi na około dwa metry fragment instalacji uderzył ją w głowę. Kobietę zabrano do szpitala, gdzie stwierdzono jej zgon.

    W poniedziałek doszło do katastrofy samolotu w Massachusetts. Awionetka spadła na ziemię podczas intensywnej ulewy, której towarzyszył porywisty wiatr. W wypadku zginęły dwie osoby a jedna została ranna.

    Na początku tygodnia porywisty wiatr, osiągający miejscami ponad 80 km/h, odnotowywani w stanach Karolina Północna, Wirginia, Maryland, Delaware, New Jersey i Nowy Jork.

    Z powodu sztormu i wysokich fal w wielu miejscach na wybrzeżu Atlantyku obowiązują ostrzeżenia przed podtopieniami. W wielu miejscach na wybrzeżu stanu New Jersey obowiązuje z tego powodu stan wyjątkowy.

    Uszkodzony magazyn w Lewisville w Teksasie. We wtorek przez południe Stanów Zjednoczonych przetoczyły się niebezpieczne burze, niosące między innymi tornada. W środę strefa burz przesunie się na wschód
    Źródło: ABC News, ABC15.com, NBC, CNN

    -----

