W skrócie We wtorek Iran uderzył pociskiem balistycznym w Tel Awiw, a w odpowiedzi amerykańsko-izraelska koalicja przeprowadziła naloty na pozycje nieprzyjaciela.

Policja podejrzewa, że podczas irańskiego ataku użyto zakazanych pocisków kasetowych, co miało spowodować znaczące zniszczenia budynku w Tel Awiwie.

Donald Trump twierdził, że prowadzi rozmowy pokojowe z Iranem, jednak władze Teheranu zaprzeczyły temu, informując, że żadne negocjacje nie są prowadzone.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

We wtorek Iran i Izrael "wymieniły się" atakami rakietowymi. Jeden z irańskich pocisków spadł na Tel Awiw. Na skutek uderzenia kilka osób wymagało pomocy medycznej.

Zdaniem dziennikarzy nic nie wskazuje na to, żeby konflikt na Bliskim Wschodzie zmierzał w stronę deeskalacji, mimo że prezydent USA Donald Trump zasygnalizował "bardzo dobre rozmowy" mające na celu wypracowanie porozumienia.

Władze w Teheranie w poniedziałek zaprzeczyły, jakoby prowadzono rozmowy pokojowe z Waszyngtonem.

Atak na Tel Awiw. Iran miał użyć broni kasetowej

Burmistrz Tel Awiwu Ron Huldai powiedział reporterom, że "bezpośredni atak" wymierzony był w budynek w ekskluzywnej dzielnicy miasta.

Nagranie pokazało, że fasada trzypiętrowego bloku została doszczętnie zniszczona.

Lokalna policja podejrzewa, że szkody zostały spowodowane pociskiem kasetowym wyposażonym w trzy do czterech głowic, z których każda przenosiła około 100 kilogramów materiałów wybuchowych.

Użycie broni kasetowej jest zakazane. Odpowiednią konwencję przyjęto w 2008 roku.

Iran miał także zaatakować terytoria kilku państw leżących nad Zatoką Perską. Władze Bahrajnu poinformowały, że w ostrzale zginął jeden żołnierz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Donald Trump twierdzi, że rozmawia z Iranem. Teheran zaprzecza

Natomiast irańskie media poinformowały, że amerykańsko-izraelskie samoloty bojowe zaatakowały dwie instalacje gazowe i rurociąg.

Zaledwie kilkanaście godzin wcześniej prezydent Donald Trump wycofał się ze swojej groźby ataku na obiekty energetyczne wroga, powołując się na "bardzo dobre" rozmowy z przedstawicielami irańskiego reżimu.

Trump powiedział, że jego administracja rozmawia z niezidentyfikowaną "osobą na szczycie (władzy - red.)", ostrzegając, że jeśli rozmowy zakończą się fiaskiem w ciągu najbliższych pięciu dni, "będziemy bombardować z całych sił".

Jednak przewodniczący parlamentu Teheranu, Mohammad Bagher Ghalibaf, który podobno brał udział w rozmowach, stwierdził, że "żadne negocjacje" nie są prowadzone. Polityk oskarżył Trumpa o dążenie do "manipulacji rynkami finansowymi i naftowymi".

Źródło: AFP

