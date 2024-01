Tylko w grudniu 300 tysięcy migrantów nielegalnie dostało się z Meksyku do USA . To rekord. W styczniu liczba ta będzie najpewniej mniejsza, lecz służby i tak alarmują, że nie radzą sobie z napływem cudzoziemców. Z liczącą około 3300 km graniczną linią stykają się amerykańskie stany Kalifornia, Arizona, Nowy Meksyk i przede wszystkim Teksas , gdzie na dystansie niespełna 2000 km oba państwa oddziela od siebie m.in. rzeka Rio Grande .

Mur na granicy z Meksykiem. Trump obiecał, Biden buduje

Działania gubernatora znane są jako " operacja Samotna Gwiazda " ( "Lone Star" ). Zintensyfikował je pod koniec zeszłego roku, gdy podpisał ustawę uznającą nielegalną imigrację za przestępstwo i pozwalającą aresztować niechcianych przybyszy w dowolnym miejscu stanu . Nowe przepisy umożliwiły też na czynności podobne do pushbacków z granicy polsko-białoruskiej - sądy w Teksasie mogą nakazać wydalenie cudzoziemców z powrotem do Meksyku.

"Lone Star" w Teksasie. Gubernator Abbott: Mamy prawo do samoobrony przed migrantami

Z kolei 11 stycznia żołnierze Gwardii Narodowej , z polecenia Abbotta, przejęli kontrolę nad przygranicznym Shelby Park , czym dotychczas zajmowali się strażnicy graniczni. I tam też zamontowali opisywane już kolczaste ogrodzenie , co spotkało się sprzeciwem Waszyngtonu - stąd wziął się pozew do Sądu Najwyższego .

Jak zauważa, padają różne dane co do liczby migrantów, a ta podana przez gubernatora to 1,6 mln w ciągu ostatnich miesięcy. Podkreśla, że używane przez republikanów słowo "inwazja" jest negatywnie nacechowane, bo sugeruje, iż trzeba się bronić przed "falą". - To zjawisko od dawna napędza funkcjonowanie Abbotta w polityce. Wcześniej wysyłał migrantów samolotami do stanów rządzonych przez demokratów, aby pokazać im, "jak to jest". Liczył, iż jego przeciwnicy zmienią retorykę i odejdą od liberalnych przekazów - przypomina.