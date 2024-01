Sześć osób zostało znalezionych martwych na kalifornijskiej pustyni - przekazała rzeczniczka szeryfa Mara Rodriguez. Policja nie ujawniła informacji na temat przyczyny śmierci ofiar, ale lokalne media podały, że zostały one zastrzelone. Doniesienia te ma potwierdzać nagranie z miejsca zdarzenia, na którym wokół zmarłych widać łuski po pociskach. Amerykańskie media, opisując makabryczne odkrycie, porównują je do jednej ze scen filmu "No Country For Old Men".