"Financial Times" w analizie sytuacji na Półwyspie Koreańskim przypomina ostatnie prowokacyjne działania Pjongjangu - reżim Kim Dzong Un a zniszczył ostatnio w stolicy Łuk Zjednoczenia , czyli pomnik symbolizujący nadzieje na zjednoczenie obu państw. Formalnie są one w stanie wojny od lat 50. ubiegłego wieku.

Oprócz tego komunistyczny przywódca w połowie styczniu na forum "fasadowego parlamentu" wygłosił płomienną mowę, w której ocenił, że wzajemne relacje "nie są już stosunkami pokrewieństwa czy jednorodności , ale dwóch wrogich krajów i dwóch walczących stron w stanie wojny". Eksperci twierdzą, że może to być próba ideologicznej podbudowy pod wznowienie konfliktu zbrojnego.

"Reżim szybko przystąpił do wdrażania nowej wizji. Wszystkie środki propagandy skierowane do publiczności w Korei Południowej, organizacje prozjednoczeniowe i organy państwowe mające na celu ułatwianie turystyki międzykoreańskiej zostały zlikwidowane" - wskazuje "Financial Times".