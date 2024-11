Laos: Tajemnicze zatrucia wśród turystów z całego świata

Wielka Brytania, Nowa Zelandia i Australia ostrzegają swoich obywateli

W środę ostrzeżenia dotyczące podróży do Laosu wydała Wielka Brytania . "Należy zachować ostrożność, jeśli są nam oferowane, zwłaszcza za darmo, napoje, a także gdy kupujemy je samemu. Jeśli etykieta, zapach lub smak wydają się dziwne, nie należy ich pić" - czytamy. W ślad za Londynem poszły także władze Australii i Nowej Zelandii . Na podobny krok nie zdecydował się Waszyngton . Departament Stanu USA poinformował jedynie, że "uważnie monitoruje sytuację dotyczącą amerykańskiej ofiary", dodając, że ustalenie okoliczności należy do władz lokalnych.

W przeciwieństwie do etanolu, kluczowego składnika napojów alkoholowych, metanol jest toksyczny dla ludzi. Producenci nielegalnych trunków dodają go do swoich produktów, gdyż jest on tańszy.