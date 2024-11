W poniedziałek rano poziom szkodliwego pyłu PM2.5 w mieście wyniósł 921 µg (mikrogramów) ma metr sześcienny - wynika z pomiarów szwajcarskiej firmy IQAir, zajmującej się monitorowaniem jakości powietrza na świecie. Lokalnie stężenie szkodliwego pyłu sięgało nawet 980 µg. To 65 razy więcej od rekomendowanego przez Światową Organizację Zdrowia ( WHO ) maksymalnego bezpiecznego poziomu.

Smog w New Delhi niebezpieczny dla mieszkańców

Tak ekstremalny smog zmusił władze New Delhi do zdecydowanych działań. Zamknięto szkoły podstawowe w mieście. Stacjonarne zajęcia zostały wstrzymane do czwartku. Do tego czasu uczniowie (z wyjątkiem klas 10-12) będą uczestniczyli w lekcjach zdalnie. Władze stolicy liczą na to, że dzięki temu ograniczony zostanie ruch na ulicach.