Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Dzieci w wieku od siedmiu do dziewięciu lat, które brały udział w zajęciach pływackich na basenie hotelowym, zaczęły wówczas zgłaszać duszności. Pierwsi poszkodowani stawili się w szpitalu jeszcze tego samego dnia, kolejni zaś we wtorek. Ich stan jest dobry, sprawę zgłoszono na policję.