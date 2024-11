Groźny incydent po lądowaniu. Samolot wypadł z pasa startowego

W oświadczeniu rzecznik międzynarodowego portu lotniczego w Vancouver (YVR) przekazał, że "we wtorek o godz. 1:45 rano, samolot transportowy Amazon przeleciał nad wschodnim końcem północnego pasa startowego lotniska , znanego jako pas startowy 8L ". Dodał, że lot był obsługiwany przez samolot towarowy Prime Air Boeing 767 .

Według The Aviation Herald (strona internetowa, która publikuje raporty o wypadkach i incydentach lotniczych - red.) przed lądowaniem zgłoszono sytuację awaryjną informując, że samolot będzie musiał lądować z większą prędkością niż zwykle z powodu problemu z klapami na krawędzi natarcia.

Vancouver. Samolot wypadł z pasa startowego

Pierwsze problemy pojawiły się chwilę po tym, jak samolot dostał zgodę , aby wykonać zaplanowany zakręt i podejść do lądowania od strony wody.

Ostatecznie maszyna wylądowała z prędkością około 175 węzłów, co najmniej o 30 węzłów szybciej niż zwykle. Jak podają media, samolot początkowo leciał przez północny pas startowy, a później jeszcze przez około 570 metrów poza jego końcem , zanim się zatrzymał. Jego przednie podwozie zostało całkowicie uszkodzone.

Katastrofa na lotnisku. Opóźnienia lotów

W swoim oświadczeniu lotnisko potwierdziło, że pas startowy będzie zamknięty do środy wieczorem, aby umożliwić Kanadyjskiej Radzie Bezpieczeństwa Transportu przeprowadzenie dochodzenia i usunięcie maszyny.

- To zamknięcie będzie miało wpływ na działalność YVR i rozkład lotów, ale samoloty nadal będą przylatywać i odlatywać z naszego południowego pasa startowego - czytamy w oświadczeniu. - Zachęcamy pasażerów do sprawdzenia w liniach lotniczych aktualnego rozkładu lotów i statusu przed udaniem się do YVR - dodano.