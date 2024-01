- Nie jest moją główną intencją odwoływanie się do waszego strachu, ale raczej do waszej świadomości. Chcę otworzyć drzwi. Drzwi, które często są zablokowane i zaśmiecone wymaganiami i wyzwaniami codziennego życia. Drzwi, które wielu Szwedów mogło trzymać zamknięte przez całe życie. Drzwi do przestrzeni, w której stajemy przed ważnym pytaniem: "kim będziesz, jeśli nadejdzie wojna?" - powiedział Carl-Oskar Bohlin.