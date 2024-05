W związku z wydarzeniem w trzecim co do wielkości mieście Szwecji służby zaostrzają środki bezpieczeństwa. Organizatorzy spodziewają się dużych demonstracji w pobliżu - będącej centrum wydarzeń - hali widowiskowej. Policja zapewnia jednak, że jest w stanie najwyższej gotowości - donosi BBC.

Eurowizja. Szwecja wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa

Mimo to policja zezwoliła, by podczas finału Eurowizji mogło dochodzić do takich scen ponownie. Podczas konferencji prasowej sił porządkowych przekazano, że zakazanie dokonywania palenia świętej księgi islamu jest wbrew przepisom, których nadrzędną wartością jest wolność słowa. - Nie możemy tego odmówić. Wcześniej, gdy nie wydawaliśmy zgody na tego rodzaju manifestacje, to przegrywaliśmy w sądzie - tłumaczono.