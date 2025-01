Szefowa PE dla Interii. Mówi wprost do Trumpa: Ameryka też potrzebuje UE

- To wybór narodu amerykańskiego i szanujemy go - w rozmowie z Interią o początku drugiej kadencji Donalda Trumpa mówi szefowa Parlamentu Europejskiego . - Jest też jednak nowa Izba Reprezentantów i nowy Senat, które stanowią odpowiednik Parlamentu Europejskiego i z których przedstawicielami zamierzam nadal blisko współpracować - podkreśla Roberta Metsola .

Maltańska polityczka zwraca uwagę, że " Unię Europejską i Stany Zjednoczone łączy głęboka więź". - Zawsze wspólnie chroniliśmy fundamentalnych praw, rządów prawa i demokracji - przypomina przewodnicząca PE. I dodaje: - Wierzę, że to partnerstwo w przyszłości nadal będzie mieć fundamentalne znaczenie. Mam też nadzieję, że Stany Zjednoczone zobaczą, że podejście "Ameryka na pierwszym miejscu" nie zadziała, jeśli przekształci się w "Wyłącznie Ameryka".

Trump zaczyna z przytupem

Dla świata objęcie urzędu przez Trumpa to potężny wstrząs. O tym, jak duży i czego można się spodziewać po nowym-starym prezydencie Stanów Zjednoczonych pisaliśmy zresztą obszernie na łamach Interii .

Metsola do Trumpa: Ameryka też potrzebuje UE

Wstrząs nie ominie też Europy , a zwłaszcza Unii Europejskiej. Trump zarówno w kampanii wyborczej, jak i już po zdobyciu urzędu wielokrotnie straszył UE nałożenie wysokich ceł w celu zniwelowania deficytu handlowego Stanów Zjednoczonych ze Wspólnotą. Strofował też unijnych przywódców za wydawanie zbyt małych pieniędzy na bezpieczeństwo i obronność i zrzucanie odpowiedzialności za swój los na Amerykę. Jak zapowiadał, za jego prezydentury ma się to zmienić.

Europa musi zacząć lepiej działać, a nie tylko reagować na polityki płynąc zza Atlantyku. Musimy być gotowi, by stać na własnych nogach i brać swoje przeznaczenie we własne ręce. Potrzebujemy Stanów Zjednoczonych, ale Stany Zjednoczone tak samo potrzebują Europy

Jedna z najważniejszych politycznych figur w Unii Europejskiej nie zamierza jednak przyjmować wobec Trumpa roli ofiary, która obawia się wysokiego wymiaru kary. - Europa musi zacząć lepiej działać, a nie tylko reagować na polityki płynąc zza Atlantyku - zwraca uwagę. O co dokładnie chodzi? - Musimy być gotowi, by stać na własnych nogach i brać swoje przeznaczenie we własne ręce. Potrzebujemy Stanów Zjednoczonych, ale Stany Zjednoczone tak samo potrzebują Europy - nie ma wątpliwości Metsola.