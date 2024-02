- Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: no cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję , czy będzie pan nas chronił? Odpowiedziałem: Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję - red.), żeby zrobili z wami, co chcą . Musisz zapłacić. Nie mogli uwierzyć w odpowiedź - stwierdził Trump.

Szef NATO odpowiada na słowa Trumpa: Każdy atak na Sojusz spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią

Kontrowersyjne słowa Donalda Trumpa. Biały Dom reaguje

Słowa Donalda Trumpa wywołały poruszenie nie tylko wśród szefa NATO. Zareagował również Biały Dom. - Zachęcanie do inwazji morderczych reżimów na naszych najbliższych sojuszników jest przerażające i bezsensowne (...) To zagraża bezpieczeństwu narodowemu Ameryki, globalnej stabilności i naszej gospodarce krajowej - podkreślił Andrew Bates, rzecznik Białego Domu.

Również polscy politycy nie kryli swojego oburzenia. "Prezydent Duda: Prezydent Trump dotrzymuje danego słowa. Prezydent Trump: Będę zachęcał Rosję do atakowania państw NATO. Może to jest właściwy temat na Radę Gabinetową, Panie Prezydencie?" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Wpis premiera odnosi się najpewniej do słów Andrzeja Dudy, który w środę spotkał się w Kirgali z prezydentem Rwandy Paulem Kagame. Dziennikarze zapytali o Donalda Trumpa. - Jeśli mnie coś obiecał to było to dotrzymane - mówił prezydent Polski.