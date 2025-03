Nadciągają rzęsiste ulewy. Dwa województwa odczują to najmocniej

Pogoda się załamie i prędko nie poprawi. Od południa do Polski napłyną intensywne ulewy. Mokro zrobi się w większości kraju, a najgorzej pod tym względem będzie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Tam może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami w górach przybędzie do 20 cm śniegu. Na poprawę warunków poczekamy do weekendu.