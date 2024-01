Szczere wyznanie Łukaszenki. "Nigdy tam nie byłem"

Po opuszczeniu białoruskiego rynku przez amerykańską firmę w ramach sankcji Waszyngtonu nałożonych na Mińsk to właśnie państwo przejęło lokale należące do sieci Mc Donald's.

- Nieruchomość należy do państwa. Majątek porzucili, my go zabraliśmy i uporządkowaliśmy - powiedział Alaksandr Łukaszenka w trakcie narady ministrów.

Łukaszenka: Nigdy nie byłem Mc Donald's

- Ziemniaki, no cóż, my jesteśmy bulbaszami (pejoratywne białoruskie określenie na fanów jedzenia ziemniaków - red.). Ale czy możemy upiec bułki? Kiedy byliśmy dziećmi, mieliśmy mnóstwo bułek. Moglibyśmy kupić je za skromną kwotę, a bułki były smaczne. Czy nie możemy przeciąć bułki na pół i wepchnąć do niej mięso, ziemniaki lub sałatkę? Pomyślałem, że powinniśmy sprawdzić, czy możemy to zrobić, czy nie - wyznał polityk.