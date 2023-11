Białoruś. Łukaszenka w składzie amunicji. Dostał granatnik

Podczas wizyty w składzie amunicji dyktator otrzymał także wyjątkowy prezent - granatnik. Przedmiot wręczono mu tuż po zwiedzaniu. Eksperci ocenili, iż jest to RPG-7 wraz z celownikiem optycznym PGO-7V.

Granatnik tego typu produkowany jest od 1961 roku i jest przeznaczony do niszczenia czołgów, systemów artyleryjskich i pojazdów opancerzonych. "Może być używany do likwidowania żołnierzy będących w ukryciu i celów powietrznych na niskich wysokościach i przy niskiej prędkości" - pisze BielTA.

Podczas zwiedzania obiektu białoruski dyktator dopytywał, czy znajdujący się tam sprzęt jest odpowiednio składowany i czy jest gotowy do ewentualnego użycia. Łukaszenka został zapewniony, że broń i amunicja jest w dobrym stanie.

Łukaszenka zwiedzał skład amunicji. "Import jest zbyt drogi"

Mimo zapewnień prezydent osobiście sprawdził warunki, w jakich przechowywane jest wyposażenie wojskowe. - To wielkie osiągnięcie. Jeśli to zrobiliście, jeśli wszystko odpowiednio uporządkowaliście, to dobra robota - ocenił Alaksandr Łukaszenka. Dyktatorowi zaprezentowano również karabin szturmowy, a jego niemal idealny stan zaczął zastanawiać prezydenta - dopytywał, czy jest nowy, czy tak dobrze zakonserwowany.