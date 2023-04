Z rzymskiego lotniska Fiumicino papież odleci do Budapesztu po godz. 8 rano. Poleci ze swymi współpracownikami i świtą oraz kilkudziesięcioma wysłannikami mediów samolotem włoskich linii ITA.

Szczegóły papieskiej podróży

Na lot papieski włoski przewoźnik udostępnił samolot Airbus A320neo, który gwarantuje zużycie paliwa i emisję CO2 niższe o 20 procent niż maszyny poprzedniej generacji - wyjaśniono w komunikacie.

Za sterem zasiądzie kapitan Massimiliano Marselli, który ma na koncie 18 tysięcy godzin w powietrzu.

Cała załoga tzw. volo papale to trzech pilotów i dziewięć stewardess oraz stewardów. Po raz pierwszy będą mieć na sobie nowe mundury linii, która powstała w miejsce zlikwidowanej z powodu ciężkiego kryzysu finansowego Alitalii.

Reklama

W drugiej części samolotu miejsca zajmują wysłannicy światowych mediów, wśród nich liczna grupa stale podróżujących z papieżem watykanistów z agencji prasowych, prasy, radia i telewizji. Są też operatorzy kamer i fotografowie. Podczas tego lotu będą także wysłannicy węgierskich mediów.

Podczas dwóch ostatnich podróży, do Bahrajnu i Afryki papież z powodu dotkliwego bólu kolana zrezygnował z chodzenia po samolocie wśród rzędów zajmowanych przez dziennikarzy. Poprosił, by to oni podchodzili do fotela, na którym usiadł.

Plan wizyty papieża na Węgrzech

Zdjęcie Viktor Orban / AFP

Na lotnisko w stolicy Węgier papież przybędzie około godz. 10. Po krótkiej ceremonii Franciszek uda się do pochodzącego z początku XIX wieku i odbudowanego po II wojnie światowej Pałacu Sandora - siedziby prezydenta Węgier na oficjalną uroczystość powitania. Spotka się tam z prezydent Katalin Novak, a następnie z premierem Viktorem Orbanem.

W dawnym klasztorze karmelitów, którego początki sięgają XII wieku, obecnie siedzibie premiera, odbędzie się spotkanie papieża z 200 przedstawicielami władz kraju i społeczeństwa. W jego trakcie najpierw przemówienie wygłosi prezydent Novak, a następnie Franciszek.

Na zakończenie dnia papież odwiedzi bazylikę św. Stefana, pierwszego króla Węgier i patrona Budapesztu. Tam spotka się z Episkopatem, duchowieństwem i katechetami. Ta największa świątynia w stolicy może pomieścić do 8500 wiernych i jest konkatedrą archidiecezji Ostrzyhom-Budapeszt.

Spotkanie z uchodźcami

W sobotę rano Franciszek złoży prywatną wizytę w katolickim Instytucie Pediatrycznym, gdzie przebywają dzieci z niesprawnościami, między innymi niewidome. Jest tam przedszkole i szkoła podstawowa. Placówka nosi imię Laszlo Batthyany-Strattmanna (1870-1931), lekarza beatyfikowanego przez św. Jana Pawła II w 2003 roku.

Następnie w kościele pod wezwaniem świętej Elżbiety Węgierskiej, opiekunki biednych i potrzebujących, Franciszek spotka się z ubogimi i uchodźcami. Jak zapowiedziano wśród ponad 1000 osób będą między innymi uchodźcy z Ukrainy, Afganistanu, Iraku i węgierscy Romowie.

Papież złoży także wizytę wspólnocie greckokatolickiej w jej kościele Opieki Matki Bożej. Cała ta wspólnota wiernych liczy na Węgrzech około 400 tys. osób.

Na popołudnie zapowiedziano spotkanie Franciszka z młodzieżą w największej budapeszteńskiej hali sportowej imienia Laszlo Pappa, węgierskiego mistrza olimpijskiego w boksie.

W niedzielę o godz. 9.30 papież odprawi mszę na placu Lajosa Kossutha, którą zakończy modlitwa Regina Coeli. Oczekiwane są na niej tysiące wiernych.

Po południu Franciszek spotka się z przedstawicielami świata uniwersyteckiego i kultury na Uniwersytecie Katolickim. Wydarzenie to odbędzie się na Wydziale Informatyki i Nauki Bionicznych. To jedyny taki wydział na Węgrzech i w Europie, na którym studia nad inżynierią elektroniczną i informatyką łączy się z biologią molekularną i medycyną.

To będzie ostatni punkt wizyty papieża w Budapeszcie. Wieczorem Franciszek wróci do Rzymu.

Wizyty Jana Pawła II na Węgrzech

Nie będzie to pierwsza wizyta Franciszka na Węgrzech. W Budapeszcie spędził kilka godzin we wrześniu 2021 roku; przybył wtedy, by odprawić mszę na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Uczestniczył wówczas w wydarzeniu religijnym z udziałem wiernych z wielu krajów; teraz zgodnie ze złożoną obietnicą, będzie to wizyta na Węgrzech, choć z powodu kondycji 86-letniego Franciszka będzie ograniczona do Budapesztu.

Na Węgrzech był też dwukrotnie św. Jan Paweł II: w 1991 roku, czyli wkrótce po upadku komunizmu oraz w 1996 roku. "Jesteście pierwszym pokoleniem po głębokich przemianach społecznych lat 1989-1990. Nie zapominajcie dowiadywać się, co wydarzyło się w tym kończącym się już stuleciu. Dowiadujcie się i zastanawiajcie się po to, by błędy i cierpienia poprzednich pokoleń stały się lekcją wychowawczą dla was" - apelował wtedy do młodych Węgrów.