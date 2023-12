Syn Donalda Trumpa oburzony. "Nikt nie wierzy w zwycięstwo Ukrainy"

" Ameryka nie musi ciągle finansować niekończącej się wojny bez drogi do zwycięstwa . Jeśli NATO martwi się wkroczeniem Rosji, to może powinno bardziej zająć się finansowaniem, a nie jak zawsze pozwala się Ameryce przeznaczyć całe finansowanie, podczas gdy inni odnoszą praktycznie wszystkie korzyści. Koniec z wielkimi wojnami, koniec z finansowaniem kompleksu wojskowo-przemysłowego" - napisał syn byłego prezydenta USA na platformie X.

"Nie ma już poważnych ludzi, którzy wierzyliby, że Ukraina wygrywa tę wojnę lub że w ogóle mają szansę, chyba że oczywiście znajdują się na liście płac kompleksu wojskowo-przemysłowego. Wszyscy inni rozumieją, że to już koniec, a jedyne, co robimy, kontynuując ten nonsens i finansując go w nieskończoność, to przyczyniamy się do śmierci biednych ludzi wysyłanych na front jako mięso armatnie, aby utrzymać przepływ pociągu z pieniędzmi. Wystarczy" - czytamy.