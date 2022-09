Świat Wallis Simpson. Kobieta, która doprowadziła do koronacji Elżbiety II

Podczas żałobnych uroczystości były pewne ustępstwa. Król Karol III zdecydował, że jego młodszy syn książę Harry, mimo że od dwóch lat nie pełni obowiązków królewskich, mógł włożyć wojskowy mundur w sobotę podczas ostatniego hołdu oddanego Elżbiecie II. To samo dotyczyło księcia Andrzeja.

Zamieszanie wokół stroju Harry’ego

Najwięcej emocji wzbudza strój księcia Harry’ego. Niemal tuż po śmierci Elżbiety II pojawiły się spekulacje, czy młodszy syn króla Karola III będzie mógł włożyć na pogrzeb swój wojskowy mundur. Książę Sussex służył w brytyjskich siłach zbrojnych przez dziesięć lat i brał udział w misjach wojskowych w Afganistanie. 38-latek uzyskał także stopień kapitana Korpusu Lotniczego Wojsk Lądowych Wielkiej Brytanii (Army Air Corps). Jednak Harry został pozbawiony tytułów wojskowych po tym, jak w 2020 roku porzucił książęce obowiązki i wraz z żoną Meghan Markle przeprowadzili się do Kalifornii.

Z pierwszych informacji, jakie przekazała królewska korespondentka Roya Nikkhah wynikało, że książę Sussex podczas uroczystości żałobnych nie założy munduru.

"Książę Harry, książę Sussex będzie nosił garnitur dzienny podczas imprez upamiętniających jego babkę. Jego dekada służby wojskowej nie jest determinowana przez mundur, który nosi. Z szacunkiem prosimy, by skupiono się na życiu i dziedzictwie Jej Królewskiej Mości Elżbiety II" - napisała kilka dni temu Roya Nikkhah.

Plany jednak się zmieniły. Podczas sobotniego czuwania wnucząt przy trumnie Elżbiety II w Westminster Hall, Harry miał na sobie wojskowy mundur. Decyzję o ustępstwie w sprawie stroju księcia Sussex miał podjąć król Karol III.

"Król Karol osobiście interweniował, prosząc księcia Harry'ego, by ten włożył mundur podczas sobotniego wydarzenia" - czytamy na stronie mirror.co.uk.

Informator brytyjskiego tabloidu zaznaczył, że w tej sprawie "zwyciężył zdrowy rozsądek".

"Książę Sussex jest bardzo szanowanym członkiem sił zbrojnych"

- To byłaby absurdalna sytuacja, biorąc pod uwagę, że książę Sussex służył swojemu krajowi i jest bardzo szanowanym członkiem sił zbrojnych ze wszystkim, co zrobił dla weteranów - wyjaśnia pałacowy informator. I dodaje, że "cała rodzina wierzy, że jest to oczywiście sprawiedliwa i słuszna decyzja".

To pierwsze pozwolenie dla Harry’ego na ponowne włożenie swojego munduru od czasu, gdy nie jest już pracującym członkiem rodziny królewskiej, czyli od 2020 roku.

W 15-minutowym hołdzie Elżbiecie II udział wzięli też książę William, córki księcia Andrzeja: księżniczki Beatrycze i Eugenia, dzieci księcia Edwarda: Ludwika i Jakub, a także dzieci księżniczki Anny: Zara Tindall i Peter Philips.

Podczas uroczystości żałobnych młodszy syn Karola III miał dotychczas na sobie garnitur dzienny.

W czarnym garniturze, do którego będą przypięte medale i odznaki prawdopodobnie będzie też na pogrzebie królowej Elżbiety II.

Bez munduru, ale z większą liczbą medali

Podczas żałobnej procesji sprzed Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego, Harry miał na sobie czarny garnitur, do którego przypięty był pęk medali. Wśród nich m.in. Królewski Order Wiktoriański za "wybitną osobistą służbę da monarchy Wspólnoty Narodów", Medal Służby Operacyjnej Afganistanu oraz odznakę pilota Air Corps.

Książę Harry miał wpiętych więcej odznak niż jego starszy brat William. Mundur następcy tronu zdobiły m.in. Order Ostu (najwyższy order królestwa Szkocji) i Gwiazda Podwiązkowa (najwyższy stopień rycerski w brytyjskim systemie honorowym). Zarówno Harry, jak i William mieli wpięte Medale Jubileuszowe: Platynowy, Złoty i Diamentowy.

Książę Andrzej i kontrowersje

Syn Elżbiety II, książę Yorku Andrzej to weteran brytyjsko-argentyńskiej wojny o Falklandy z 1982 roku. Jednak w 2019 roku po aferze związanej ze znajomością z finansistą Jeffreyem Epsteinem, oskarżonym o przestępstwa seksualne, zrezygnował z pełnienia obowiązków królewskich. Książę Andrzej nigdy nie przyznał się do nadużyć seksualnych, a swoją decyzję o odejściu z życia publicznego, tłumaczył dobrem ogółu. Wraz z rezygnacją z pełnienia służby królewskiej, książę Yorku został pozbawiony większości tytułów.

Podczas żałobnych uroczystości książę Andrzej prezentuje się w garniturze dziennym, Wyjątkowo, dostał pozwolenie na włożenie munduru wojskowego podczas ostatniego czuwania przy trumnie swojej mamy.

W czasie pogrzebu najprawdopodobniej włoży czarny garnitur.

Inny dress code na pogrzebie księcia Filipa

W zeszłym roku Elżbieta II zadecydowała, że podczas pogrzebu księcia Filipa, wszyscy mężczyźni włożą garnitury, by nie tworzyć podziałów.

"Król Karol III podjął inną decyzję, mając na uwadze, że jest to inny rodzaj pogrzebu" - zauważa królewska korespondentka Roya Nikkhah.

Dodając, że "to jest ogromne wydarzenie ze względu na techniczny porządek, a według zasad, tylko pracujący członkowie rodziny królewskiej noszą mundur wojskowy."

Ubiór króla Karola III

Król Karol III podczas procesji z trumną Elżbiety II, miał na sobie mundur ceremonialny, do którego było przypiętych 10 medali, w tym m.in.: Medal Koronacyjny, Medale Jubileuszowe (Srebrny, Złoty, Diamentowy i Platynowy) oraz odznaczenia: Order Podwiązki (najwyższy order brytyjski), Order Łaźni, Order Zasługi, a także nagroda sił zbrojnych Nowej Zelandii i odznaczenie sił kanadyjskich.

Odznaki i medale to wyraz m.in. uznania za służbę w Królewskiej Marynarce i Królewskich Siłach Powietrznych. Dodatkowo, monarcha niósł pałeczkę feldmarszałka, którą podarowała mu Elżbieta II w 2012 roku.

W podobnym mundurze prawdopodobnie zaprezentuje się podczas pogrzebu 19 września.

Księżniczka Anna i książę Edward, mimo że nigdy nie służyli w wojsku posiadają honorowe tytuły i zgodnie z zasadami, mają prawo do włożenia munduru.

Żałobna czerń

Czarny to tradycyjny kolor żałoby, który został upowszechniony przez królową Wiktorię, która panowała na brytyjskim tronie przez 63 lata. Monarcha nosiła czerń przez 40 lat na znak szacunku dla swojego męża księcia Alberta, który zmarł w 1861 roku.

Zgodnie z królewską etykietą, uczestnicy pogrzebu, którzy nie założą munduru, powinni być ubrani na czarno. Stroje w jasnych kolorach są zabronione. Królowa małżonka Camilla, księżne Cambridge i Sussex oraz wszystkie inne królewskie kobiety będą miały na sobie czarne suknie, czarne buty i czarne rajstopy, a także tradycyjny kapelusz i koronkowy czarny welon.



Członkowie rodziny królewskiej tradycyjnie noszą czerń przez cały okres żałoby. Król Karol III zdecydował, że żałoba potrwa jeszcze przez tydzień po pogrzebie królowej Elżbiety II.

Welony i kapelusze, perły i diamenty

Jednym z najważniejszych dodatków u kobiet z rodziny królewskich kobiet są nakrycia głowy. Na pogrzebie królewskie damy powinny włożyć czarny kapelusz lub fascynator. Jest to wyraz szacunku dla zmarłej monarchini i uhonorowanie wieloletniej tradycji. Królowa Camilla, księżna Cambridge i Sussex oraz wszystkie inne królewskie kobiety będą miały na sobie czarne suknie i czarne rajstopy, a także tradycyjny kapelusz i koronkowy czarny welon



Podczas pogrzebu, kobiety szczególnie zakładają perły, które są nazywane klejnotem królewskiej żałoby. - Chodzi o stłumienie koloru, a perły nie są błyszczące ani krzykliwe. Wybierając je, zachowujesz się dyskretnie i z szacunkiem - zauważa w wywiadzie dla Vogue’a Vivienne Becker, historyk biżuterii.

Księżna Kate uważana jest za ikonę stylu, która przestrzega królewskiej etykiety. Księżna Kornwalii i Cambridge podczas procesji pogrzebowej miała wpiętą złotą broszkę ozdobioną trzema perłami Mabe i małymi diamentami. Broszka należała do Elżbiety II, królowa założyła ją w swoje 73. urodziny, w kwietniu 1999 roku.

Księżna Kate założyła także perłowe kolczyki, które były kiedyś własnością księżnej Diany. Księżna Susses Meghan Markle miała natomiast perłowe kolczyki, które podarowała jej królowa Elżbieta II.

O tym, jakie dokładnie stylizację wybiorą członkowie królewskiej rodziny okaże się w dniu pogrzebu królowej Elżbiety II, czyli w poniedziałek 19 września o godz. 11:00 czasu brytyjskiego (12:00 czasu polskiego) w Opactwie Westminsterskim. Jej Wysokość zmarła w czwartek 8 września w swojej posiadłości w Balmoral w Szkocji. Miała 96 lat.

Marzena Ignor



