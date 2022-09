"Droga Mamo, Matko, Wasza Wysokość, trzy w jednym. Wasza Wysokość, to był zaszczyt i przywilej służyć Ci. Matko - narodu, twoje oddanie i osobista służba dla naszego narodu jest wyjątkowa i niespotykana. Twój naród pokazuje swoją miłość i szacunek na tak wiele różnych sposobów i wiem, że patrzysz na okazywany przez nich szacunek. Mamusiu, twoją miłość do syna, twoje współczucie, twoją opiekę, twoje zaufanie - będę cenił na zawsze. Twoją wiedzę i mądrość uważał za nieskończoną, bez granic i ograniczeń" - napisał książę Andrzej w oświadczeniu, które zilustrował zdjęciem Elżbiety II trzymającej go na rękach jako kilkutygodniowe dziecko.

Elżbieta II. Książę Andrzej wzruszająco o śmierci matki

"Będzie mi brakowało twoich spostrzeżeń, rad i humoru. Gdy nasza księga doświadczeń się zamyka, inna się otwiera, a ja na zawsze będę trzymał cię blisko mojego serca z moją najgłębszą miłością i wdzięcznością i z radością będę kroczył w kolejne z tobą, jako moim przewodnikiem" - dodał.

Oświadczenie wraz z załączonym przez księcia Andrzeja zdjęciem opublikował na Twitterze królewski reporter Richard Palmer.

Skutki znajomości księcia Andrzeja z Jeffreyem Espteinem

Książę Andrzej zrezygnował z pełnienia obowiązków członka rodziny królewskiej i w dużej mierze wycofał się z życia publicznego wskutek znajomości z amerykańskim miliarderem i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem oraz oskarżeń złożonych przez Virginię Giuffre, że przed laty wykorzystał ją seksualnie, gdy nie miała jeszcze 18 lat. Te oskarżenia zakończyły się ugodą pozasądową.

W wyniku tej sprawy książę Andrzej został pozbawiony wszystkich ról w wojsku, patronatów i prawa do używania tytułu Jego Królewskiej Wysokości. W piątek, podczas czuwania przy trumnie z ciałem Elżbiety II, w którym brała udział cała czwórka dzieci królowej, po raz pierwszy od tego czasu mógł założyć mundur wojskowy.

Elżbieta II nie żyje. Władała ponad 70 lat

Królowa Elżbieta II zmarła w wieku 96 lat w czwartek - 8 września w swojej rezydencji Balmoral w Szkocji.

Była najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii i drugim pod tym względem na świecie. Dłużej od niej panował tylko Ludwik XIV.

Uroczystości pogrzebowe Elżbiety II zostały zaplanowane na 19 września. Wówczas to trumna z ciałem wieloletniej monarchinii Wielkiej Brytanii zostanie złożona do krypty Św. Jerzego na zamku w Windsorze. Elżbieta II spocznie obok swogo męża - księcia Filipa, siostry - księżniczki Małgorzaty oraz jej rodziców.