Pogrzeb królowej Elżbiety II. Harmonogram uroczystości pogrzebowych

Pogrzeb królowej Elżbiety II – „Operacja London Bridge”

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września 2022 r w wieku 96 lat. Elżbieta II rządziła monarchią brytyjską nieprzerwanie od 70 lat, co czyni ją najdłużej urzędującym władcą w historii Wielkiej Brytanii. Oprócz piastowania tytułu królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, stała również na czele Wspólnoty Narodów, jak i patronowała ponad 600 organizacjom charytatywnym. Między innymi dlatego jej pożegnanie będzie tak wyjątkowe.

Śmierć królowej Elżbiety II uruchomiła serię starannie skonstruowanych przez brytyjskie służby procedur na tę smutną okoliczność, które znane są jako "Operacja London Bridge". Pogrzeb monarchini będzie jednym z największych tego typu wydarzeń w historii. Na uroczystość przybędą dziesiątki światowych przywódców z różnych zakątków świata.



Pogrzeb królowej Elżbiety II. Kiedy i o której godzinie? Harmonogram uroczystości

Pogrzeb królowej Elżbiety II zaplanowano na poniedziałek 19 września. Ceremonia odbędzie w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Rozpocznie się o godz. 11 czasu lokalnego (godz. 12 czasu polskiego). Opactwo jest historycznym kościołem, w którym koronowano brytyjskich monarchów, w tym Elżbietę II w 1953 roku. Sześć lat wcześniej poślubiła tam księcia Filipa.

Po nabożeństwie żałobnym - około godz. 13 - trumna królowej zostanie przeniesiona przez pieszą procesję z opactwa do Wellington Arch, w londyńskim Hyde Park Corner, po czym karawan wyruszy do Windsoru (godz. 16). Później trumna zostanie przetransportowana do kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor, gdzie pochowani są także jej zmarły w zeszłym roku mąż, książę Filip oraz rodzice Elżbiety II.

Szczegółowy harmonogram pogrzebu królowej Elżbiety II (poniedziałek 19 września):

07:30 - zamknięcie przejścia obok trumny wystawionej na widok publiczny w Pałacu Westministerskim;

- zamknięcie przejścia obok trumny wystawionej na widok publiczny w Pałacu Westministerskim; 09:00 - otwarcie Opactwa Westministerskiego przed pogrzebem królowej Elżbiety II;

- otwarcie Opactwa Westministerskiego przed pogrzebem królowej Elżbiety II; 11:44 - przeniesienie trumny z Pałacu Westministerskiego do Opactwa Westministerskiego przez Oddział Królewskiej Marynarki Wojennej;

- przeniesienie trumny z Pałacu Westministerskiego do Opactwa Westministerskiego przez Oddział Królewskiej Marynarki Wojennej; 11:52 - przybycie trumny do Opactwa Westministerskiego;

- przybycie trumny do Opactwa Westministerskiego; 12:00 - początek ceremonii pogrzebowej;

- początek ceremonii pogrzebowej; 12:55 - dwuminutowa cisza w całej Wielkiej Brytanii;

- dwuminutowa cisza w całej Wielkiej Brytanii; 13:00 - zakończenie ceremonii pogrzebowej;

- zakończenie ceremonii pogrzebowej; 13:15 - trumna królowej Elżbiety II zostanie przetransportowana w procesji do Wellington Arch;

- trumna królowej Elżbiety II zostanie przetransportowana w procesji do Wellington Arch; 14:00 - trumna królowej Elżbiety II przybywa do Wellington Arch;

- trumna królowej Elżbiety II przybywa do Wellington Arch; 16:00 - karwan z trumną królowej jedzie do kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor;

- karwan z trumną królowej jedzie do kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor; 16:40 - król Karol III i starsi członkowie rodziny królewskiej dołączają do procesji na zamku Windsor;

- król Karol III i starsi członkowie rodziny królewskiej dołączają do procesji na zamku Windsor; 17:00 - nabożeństwo w kaplicy św. Jerzego;

- nabożeństwo w kaplicy św. Jerzego; 20:25 - prywatne nabożeństwo rodzinne. Trumna królowej zostanie opuszczona do Królewskiej Krypty.

Pogrzeb królowej Elżbiety II. Kto weźmie udział w uroczystości 19 września?

Na pogrzebie Elżbiety II pojawi się oczywiście najbliższa rodzina królowej, ale również najważniejsi politycy i głowy państw z całego świata. Zamiar uczestnictwa w wydarzeniu wyrazili m.in. prezydenci USA, Turcji, Francji, Włoch, a nawet tak odległych krajów jak Korea Południowa. Wśród osobistości, które pojawią się na pogrzebie, znaleźli się członkowie europejskich rodzin królewskich. Hiszpanię reprezentować będzie król Filip VI i jego żona Letizia. Do Wielkiej Brytanii przyjadą także królewskie rodziny z Belgii, Norwegii, Danii, Szwecji oraz Holandii. Swoją chęć udziału w ceremonii zadeklarował również cesarz Japonii Naruhito.

Polskę na pogrzebie reprezentować będzie para prezydencka - Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

- Od początku było to jasne. Gdy tylko go poinformowałem o śmierci królowej, było jasne, że przebudowujemy cały program, że prezydent z małżonką, para prezydencka, będą na pogrzebie, nawet jeżeli to będzie wymagało przebudowy ich pobytu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, to jest to rzecz, która jest w tym momencie absolutnie priorytetowa - powiedział w Polsat News szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Jakub Kumoch.

