Hamas wypuścił dwie kobiety. "Powody humanitarne"

Zakładnicy w Strefie Gazy. Wśród nich kilkumiesięczne dziecko

Zakładnicy to osoby 22 narodowości, w tym 10 Amerykanów, co najmniej siedmioro Niemców, ośmioro Argentyńczyków i troje Francuzów.

Rodziny osób przetrzymywanych przez Hamas zamierzają wysłać delegacje do Londynu, Rzymu i innych miast, by apelować do zagranicznych polityków o pomoc w ich uwolnieniu i zabiegać o większe poparcie dla prowadzonej przez Izrael wojny z organizacjami terrorystycznymi - przekazała CNN. Pierwsza delegacja uda się w niedzielę do Londynu.