- Rosja i Hamas są do siebie podobni. Tak jak powiedział prezydent Zełenski, ich esencja jest taka sama: celowo dążą do zabijania cywilów i dzieci, do brania ich jako zakładników. To jest barbarzyński sposób walki - powiedziała Ursula von der Leyen podczas przemówienia w siedzibie konserwatywnego think-tanku Hudson Institute w Waszyngtonie.