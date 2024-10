W niedzielę i poniedziałek minister spraw zagranicznych przebywa z wizytą w Holandii. Szef polskiej dyplomacji udał się do Niderlandów między innymi po to, by wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Bredy przez 1. Dywizję Pancerną dowodzoną przez generała Stanisława Maczka.