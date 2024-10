Filipiny: Ogromne powodzie i osuwiska

W sobotę prowincję odwiedził prezydent Filipin Ferdinand Marcos. - Naszym głównym problemem jest to, że wiele obszarów jest wciąż zalanych. Mamy systemy kontroli powodzi, ale ilość wody jest nie do opanowania - mówił na odprawie ze służbami. - To wina zmian klimatu. To wszystko jest nowe, więc musimy też wymyślić nowe rozwiązania - dodał Marcos.